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Son dakika… Türkiye’den İngiltere’ye ekipman gönderimi ertelendi

İngiliz Sky News, Türkiye'nin İngiltere'ye bugün sağlık görevlilerinin kullanımı için ulaştıracağı koruyucu ekipmanların nakliyesinin ertelendiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’den İngiltere’ye ekipman gönderimi ertelendi

İngiliz medya kuruluşu Sky News, Türkiye’den İngiltere’ye gönderilecek koruyucu sağlık ekipmanlarının nakliyesinin rötarlı olacağını duyurdu. Sky News’ün haberinde İngiliz sağlık çalışanları için hayati bir öneme sahip olan koruyucu ekipmanların bugün gelmesinin beklendiği fakat bunun gecikeceği açıklandı.

Sky News’ün haberinde bu iddianın kaynağı belirtilmezken, Kraliyet Hava Gücü’nün nakliye için hazır olduğu belirtildi. Bugün ulaşması beklenen yardım paketinde 400 bin önlük olduğu aktarıldı.

Detaylar geliyor…

İngiltere Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:01 19.04.2020
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