Son dakika… Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen corona malzemeleri gündem oldu

Resmi verilere göre 201 binden fazla insanın Covid-19 olduğu İngiltere’de gündem Türkiye’den satın alınan koruyucu kıyafetler ve sağlık çalışanlarının kullanacağı ekipmanlar…

İki hafta önce Türkiye’nin ihracat yasağını kaldırmasına neden olan maskeler İngiltere gündeminin birinci maddesi oldu. Türkiye’den satın alınan Covid-19’a karşı koruyucu malzeme, kıyafet ve ekipmanların İngiliz hükümetinin standartlarına uymadığının ortaya çıkması sonrasında yeni bir tartışma başladı.

İngiliz basını olaya geniş yer ayırırken, okurlarına gelişmeyi çarpıcı bir şekilde aktarmayı tercih etti. BBC, Telegraph ve The Guardian gibi saygın gazetelerin yanı sıra Daily Mail, The Sun gibi ülkenin önde gelen tabloid gazeteleri de gelişmeyi aktardı. Sosyal medyada da çokça konuşulan olay ile ilgili İngiliz televizyonları da haber yaptı.

BBC: HÜKÜMET PARAYI GERİ İSTEYECEK Mİ?

BBC, “Türkiye’den gelen önlükler güvenlik standartlarını karşılamıyor” başlığını atarken, “Geçen ay askeri uçakla getirilen koruyucu malzemeler hükümetin deposunda tutuluyor. Hükümetin tedarikçiden bir geri ödeme alıp almayacağı henüz belli değil” ifadesini kullandı.

BBC’nin haberinde yaşanan bu gelişmenin ardından İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın “gece gündüz” çalışarak koruyucu ekipman aradığı belirtildi.

“BÜYÜK TANTANAYLA GELMİŞTİ”

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail de yaşananları okurlarına aktardı. Gazete, “Türkiye’den büyük bir tantana ile gelen 400 bin önlük işe yaramaz çıktı” başlığını kullandı.

Gazete, 18 Nisan’da duyurulan satın alma işleminin sürekli ertelendiğini ve ülkeye geldiğinde büyük kutlamalara sebep olduğunu hatırlatırken, “Şimdi 400 bin önlük güvenlik ve sağlamlık testini geçemediği için depoda tutuluyor. İngiliz sağlık ve güvenlik müfettişleri bunların işe yaramaz olduğunu açıkladı” yorumunu yaptı.

THE GUARDIAN: HÜKÜMET İADE EDECEK

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian da Sağlık Bakanlığı’nın bu malzemeleri iade edeceğini ve para iadesi için başvuracağını yazdı. Kevin Rawlinson imzalı haberde İngiltere Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick’in teslimatlar konusunda açıklama yaparak beklentiyi artırmasının hükümette gerilim yarattığı belirtildi.

İngiliz medyasının “Air Jenrick” lakabını taktığı bu gelişme ile ilgili, “Bu koruyucu ekipmanların gelmesi ve verilen sözlerin tutulmaması İngiliz hükümetinin en büyük başarısızlığı olarak görüldü ve eleştirildi” yorumu yapıldı.

“FİYASKO DEVAM EDİYOR”

Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, da “Fiyasko devam ediyor. İşe yaramayan corona virüsü önlüklerine el konuldu” başlığını kullandı.

Gazete, “Hükümetin krizi yönetme biçimindeki baskı artarken hayati öneme sahip olan koruyucu malzemeler Heathrow Havalimanı’nın dışındaki bir depoda tutuluyor” bilgisini okurlarına aktardı.

HABERİ TELEGRAPH PATLATTI

Haberi ilk yapan medya kuruluşu olan Telegraph, “Air Jenrick’in getirdiği önlükler güvenlik testlerini geçemeyince geri gönderiliyor” başlığını kullandı. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili bu ekipmanlar için “çok ciddi bir para ve vakit harcandığını” söylerken, müfettişlerin bunları inceledikten sonra sağlık çalışanlarını riske atabileceğine karar verildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bazı yetkililer de, “Burada çok yanlış bir şeyler oluyor. Neden her zaman olduğu gibi numune alamadık bilemiyoruz, bu önlüklerin işe yarayıp yaramayacağı daha önceden belirlenebilirdi” yorumunu yaptı.