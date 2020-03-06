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Son dakika… Türkiye’den skandal ‘Öcalan’ kararına çok sert tepki

Türkiye, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'a İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce fahri hemşehrilik verilmesine çok sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
11:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’den skandal ‘Öcalan’ kararına çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir” ifadesi kullandı.

Açıklamada, Öcalan’ın “40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olduğu” hatırlatıldı.

Bakanlık “AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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