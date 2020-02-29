Son dakika… Türkiye’den Yunan bakana sert mülteci yanıtı!

Türkiye’nin sınırlarını açmasının ardından sınıra akın eden binlerce Suriyeliye, Yunan makamları gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Sınırdaki karmaşa devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye yönelik uluslararası hukuk çıkışında bulunmuştu. Dendias’a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

“UTANMADAN BİZE DERS VERİYOR”

Çavuşoğlu, Twitter’dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Bakın utanmadan bize kim uluslararası hukuk dersi veriyor! Utanmadan kapılarına yığılmış binlerce masumun üzerine göz yaşartıcı gaz bombaları atıyor.

* Bizim insanların ülkemizi terk etmesini durdurma görevimiz yok ama Yunanistan’ın onlara insan gibi davranma görevi var!

YUNAN POLİSİ ELİNDE SOPALARLA BEKLİYOR

Öte yandan Reuters’ın Türkiye-Yunanistan sınırından geçtiği bir fotoğrafta tel örgülerin diğer tarafındaki Yunan polisinin bir elinde gaz fişekleri diğer elinde ise beyzbol sopasıyla beklediği görüldü.

Sınırdaki binlerce Suryeli, daha önce de Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin sınırından geçerken benzer saldırılara maruz kalmıştı.