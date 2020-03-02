Son dakika… Türkiye’nin ağır darbe vurduğu Suriye’den flaş hamle

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre; Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yayınladığı bir kararnameyle maaşlarına 20 bin Suriye pound’u (yaklaşık 242 Türk lirası) zam yapılacaklar şöyle:

* Ölen ve kayıp asker aileleri, yüzde 40 ve daha fazla engelli kalan askerler ve iç güvenlik güçleri personeli.

Suriye ordusu, 27 Şubat’ta İdlib’in Ariha ilçesine bağlı Balyun kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Esad güçlerinin bu alçakça saldırısında 33 Mehmetçik hayatını kaybetmiş, 32 askerimiz ise yaralanmıştı.

Bu gelişmenin ardından TSK, Suriye’ye karşı Bahar Kalkanı Harekâtı başlatmış ve rejim güçlerine ağır kayıplar verdirdi.

Milli Savunma Bakanlığı 1 Mart itibarıyla 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.