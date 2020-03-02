Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Türkiye’nin ağır darbe vurduğu Suriye’den flaş hamle

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik saldırıların ardından TSK'nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı'yla büyük kayıp veren Şam rejimi, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine zam öngören bir kararname çıkardı.

Sozcu.com.tr
09:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’nin ağır darbe vurduğu Suriye’den flaş hamle

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre; Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yayınladığı bir kararnameyle maaşlarına 20 bin Suriye pound’u (yaklaşık 242 Türk lirası) zam yapılacaklar şöyle:

* Ölen ve kayıp asker aileleri, yüzde 40 ve daha fazla engelli kalan askerler ve iç güvenlik güçleri personeli.

Suriye ordusu, 27 Şubat’ta İdlib’in Ariha ilçesine bağlı Balyun kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Esad güçlerinin bu alçakça saldırısında 33 Mehmetçik hayatını kaybetmiş, 32 askerimiz ise yaralanmıştı.

Bu gelişmenin ardından TSK, Suriye’ye karşı Bahar Kalkanı Harekâtı başlatmış ve rejim güçlerine ağır kayıplar verdirdi.

Milli Savunma Bakanlığı 1 Mart itibarıyla 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

asker Beşar Esad darbe Haber Milli Savunma Bakanlığı rejim son dakika Suriye TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye zam
Son güncelleme: 09:22 02.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more