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Son dakika… Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib’de dört şehit

Türkiye bu sabah Suriye'nin İdlib şehrinden gelen kahredici haberle uyandı. Suriye Ordu güçleri tarafından topçu ateşinde dört Mehmetçik şehit düştü, dokuz askerimiz yaralandı. Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'e saldırılarını yoğunlaştırmış durumda... Bölgede Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor... Mehmetçik İdlib'de daha önce de ciddi tehlikeler atlatmış ve bölgeden daha önce şehit haberleri gelmişti.

Sozcu.com.tr
10:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib’de dört şehit

Türkiye-Rusya-İran arasında yapılan Astana görüşmeleri kapsamında Türkiye çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’de süreci denetlemek üzere gözlem noktaları kurmuştu.

Ekim 2017’de başlayan süreç sonucunda Türkiye bölgede 12 gözlem noktası oluşturdu. Bu noktalar daha önce Suriye rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı.

İlk olarak 19 Ağustos 2019’ta İdlib’e bağlı Morik’te bulunan 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğini sağlamak üzere bölgeye gönderilen Türk askeri konvoyuna rejim güçlerin tarafından hava saldırısı düzenlenmiş ve üç sivil hayatını kaybetmişti.

Bölgede Rusya’nın hava desteğiyle Suriye Ordusu’nun ilerleyişi sürerken, 23 Ağustos’ta Türkiye’ye ait 9 No’lu gözlem noktasının etrafı çevrilmişti.

28 Ağustos’ta da Türkiye’ye ait 10 No’lu gözlem noktası yakınlarına havan saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü. O dönemde medyaya yansıyan haberlerde Suriye Ordusu’nun gözlem noktasının 500 metre yakınını vurduğu bilgisi yer almıştı. Türk askerleri ise bu saldırıdan etkilenmemişti.

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Son güncelleme: 10:51 03.02.2020
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