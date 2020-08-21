Son dakika! Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgaz rezervi dünya gündeminde

Türkiye, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

Açıklamayı günler öncesinden ‘müjde’ olarak haber veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları dünya gündeminde yankı buldu.

“TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ÇAĞ”

Euronews’deki haberde, “Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de büyük miktarda doğalgaz bulduğunu duyurdu” denildi.

Haberde Erdoğan’ın ve bakanların kullandığı ‘Türkiye için yeni bir çağ’ ifadesi ön plana çıkartıldı.

Doğalgazın 2023 yılında çıkartılacağı detayının yer aldığı haberde duyurunun TL’deki aşırı değer kaybı ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından geldiği vurgulandı.

DOĞU AKDENİZ HATIRLATMASI

Alman DW ise Türkiye’nin keşfini ‘Türkiye Karadeniz’de büyük bir doğalgaz keşfinde bulundu” şeklinde verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine geniş yer ayrılırken, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime dikkat çekildi. Doğalgaz bulunmasının Yunanistan ile yaşanan gerilimin ardından geldiği ifade edildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adası açıklarında da doğalgaz ve petrol aramalarında bulunduğu hatırlatıldı.

“İTHALATI AZALTACAK” İFADESİ ÖNE ÇIKARILDI

ABD’li Washington Post gazetesi de Türkiye’nin keşfine geniş yer ayırdı.

Gazete Türkiye’nin Karadeniz’deki keşfi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların kullandığı “İthalatın azaltılmasına yardımcı olacak” ifadesini ön plana çıkardı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Eernji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarının yanı sıra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerini de aktardı.

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