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Son dakika… Türkiye’nin ses getiren kararının ardından Avusturya’dan flaş açıklama

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, göçmenlerin Yunanistan'da ve Balkanlar'da durdurulmasına yönelik tedbirlerin başarısız olması halinde, sınırlarını geçmeye çalışan tüm göçmenlerin engelleneceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
08:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’nin ses getiren kararının ardından Avusturya’dan flaş açıklama

Avusturya Halk Partili Bakan Nehamer, “Macaristan, Hırvatistan gibi yapabilecekleri en iyi şekilde sınırlarını koruyacağı konusunda bizi temin etti” dedi. ORF yayın kuruluşuna konuşan Nehamer, “Buna rağmen, insanlar bize gelirse, durduracağız” ifadesini kullandı.

Yunanistan ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya gelen göçmenler, Avusturya’ya girmek için Macaristan ve Hırvatistan’tan geçiyor.

Ankara yönetimi, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerimizin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından ülkede bulunan sığınmacıların Avrupa’ya geçmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 08:51 02.03.2020
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