Son dakika… Türkiye’ye corona virüsü için ara formül

Almanya, Mallorca ve Hırvatistan'a giden tatilciler için “ikinci dalga uyarısı” yaparken, yeni bir Ischgl Efekt (yurt dışına tatil ya da iş için gidenlerin dönüşte hastalığı başkalarına bulaştırması) olmaması için de, maske- mesafe ve hijyen şartlarına daha sıkı uyulması gerektiğini hatırlattı. Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması için ise formül aranıyor.

Öte yandan Türkiye, Almanya’ya seyahat uyarısını kaldırdı. Bu durum, Almanya’dan Türkiye’ye gidecek olanların karantinaya alınmayacağı veya test yaptırmak zorunda olmayacağı anlamına geliyor.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsü, özellikle tatil yörelerinde insanların önlemlerin gevşetmesinin tehlikesine dikkat çekti. Küçük Avusturya tatil köyü Ischgl'e giden turistlerin orada birbirlerinden virüs kapıp ülkelerine getirdiğini belirten Spahn, “İkinci dalga tehlikesi bir gerçekliktir. Dikkat edilmeli“ dedi. Başbakan Merkel ise, corona virüsü çıkan yerlerden başka yerlere “giriş- çıkışların yasaklanması” için eyaletlerin hazırlık yapmasını istedi.

BİR ARA FORMÜL ARANIYOR

Bu arada, AB üyesi ülkelerle, 14 çeşitli ülkeye kaldırılan seyahat uyarısının Türkiye için de kaldırılmasına formül aranıyor. Dünkü toplantıdan, seyahat uyarılarının kaldırılması, yenilenmesi ya da değiştirilmesi gibi bir karar çıkmadı. Bunun hükümet nezdinde kararlaştırılması ve AB'den onay alınması gerektiği görüşü hakim. Ancak, hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye'ye özel çözümler önerdi. Bu çözümler kabul edilmez ve seyahat uyarısı kalkmazsa, Türkiye’den gelecek olan herkes 48 saat içinde yaptırdığı bir testin sonucunu vermek durumunda. Aksi halde mecburen 14 gün karantinada kalacak.

DÖNDÜKTEN SONRA TEST

SPD'nin sağlıktan sorumlu yetkilisi Karl Lauterbach, Mallorca’dan dönen herkesin corona virüsü testi yaptırmasını istedi. Benzer şeyi Türkiye için de öneren Lauterbach, “Türkiye'den gelen ya da dönen herkes, pasaport bilgilerini havaalanında bırakmalı. Ardından da geldikten kısa süre içinde test yapıp sonucunu bildirmeli. Eğer sonuç pozitif ise yetkililer harekete geçer. Böylece, Türkiye için Mallorca benzeri bir çözüm geliştirilebilir. Böylece seyahat uyarısı da kalkar” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE EK ŞART OLMAZ

CDU'nun turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss de, Türkiye'ye karşı adil olunması gerektiğini savundu. RTL'e konuan Bareiss, daha önce yaptığı açıklamanın bir benzerini yaparak Türkiye'nin diğer tatil ülkelerinden daha ağır koşullara tabi tutulmaması gerektiğini söyledi. Bareiss, “Eğer orada önlemler alındığı görülüyor ve çok şey yapıldığı biliniyorsa, bunun gereği yapılmalı. Her ülkeye karşı adil ve eşit olmalıyız” dedi.