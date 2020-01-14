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Son dakika… Uçağı vurduktan sonra Ruhani’den flaş açıklama

Geçen hafta Tahran'dan Kiev'e giden Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran güçleri tarafından vurularak düşürülmesi sonrasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıklamalarda bulundu. Ruhani, "176 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası affedilemez bir hatadır. Trajik bir olaydır ve dikkatlice soruşturulmalıdır. Bir kişi, bütün uçak kazasının sorumluluğunu alamaz. İran hükümeti sorumluluğu almalıdır. Ordunun uçak kazasındaki hatalarını kabul etmeleri önemli bir ilk adım" dedi. Ruhani, benzer bir olayın daha yaşanmayacağının garantisini verdi.

Sozcu.com.tr
10:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uçağı vurduktan sonra Ruhani’den flaş açıklama

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