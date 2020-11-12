Son dakika… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, worldometers'ın verilerine göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 52.4 milyona ulaştı. 9 Eylül’de virüse yakalanan isimler arasına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre Zelenskiy’nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Zelenskiy’nin sözcüsü durumu doğrularken, yaptığı açıklamada, “Teşhisin ardından evine gitmişti. Ancak daha isabetli şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak adına hastaneye gitmenin daha doğru olduğunu düşündü. Orada hastalar için daha iyi şartlar sunuluyor. Ciddi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

EŞİ HAZİRANDA GEÇİRMİŞTİ



Zelenskiy’e koyulan teşhisin ardından Ekonomi Bakanı, Savunma Bakanı ve danışman kadrosundan bir isimde de virüse rastlanmıştı.

Zelenskiy'nin eşi Olena da 15 Haziran’da corona virüsüne yakalandıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

VAKA SAYISI REKOR KIRDI



Corona virüsünde ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna’da rakamlar hızla yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı vakalarda yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 57 yeni teşhis koyulduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 500 bin 865’i geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 9 bin 145 olarak kayıtlara geçti.