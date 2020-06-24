Son dakika… Ukrayna’da panik: Sel bastı çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna’da pazartesi günü başlayan yoğun yağış ve sağanak yağmur ülkenin batısını sular altında bıraktı. Bölgesel yağışlarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, “Güvenlik güçleri olay yerine gönderildi ve pazartesi gününden beri 800 kişi tahliye edildi” açıklamasını yaptı.

İlk yardım ekipleri 187 köy ve kasabadaki yaklaşık 5 bin evin sular altında kaldığını açıkladı. Yetkililer havadan çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaşırken çok sayıda binanın ve tarlanın sular altında kaldığı ve bazı köprülerin de yıkıldığı görülüyor.