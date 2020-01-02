Son dakika… Ülke büyük facianın pençesinde… Ölü sayısı artıyor

Ölümlerin hipotermi (vücut ısısının ani düşüşü), boğulma ve toprak kaymaları sonucu gerçekleştiği açıklanırken, dört kişi de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yetkililer, yaklaşık 30 bin Cakartalı geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Toplumsal İşler Bakanlığı Sözcüsü Joko Hariyanto, Reuters haber ajansına gönderdiği mesajda, ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda bulunmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya’da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.