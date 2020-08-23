Son dakika… Ülke felaketi yaşıyor: 1 milyon hektar yandı, kül oldu

Küresel ısınma, tedbirsizlik ve doğal felaket… ABD’nin California eyaleti, günlerdir söndürülemeyen orman yangınlarıyla tarihinin en kötü çevre felaketlerinden birini yaşıyor…

Eyalet genelinde farklı noktalarda 20’den fazla yangın çıktığını açıklayan California Orman ve Yangından Korunma Birimi (CalFire), havaların aşırı ısınmasından, nem oranının düşük olmasından ve bölgeye sadece cuma günü 100’den fazla yıldırım düşmesinden dolayı durumun bu noktaya geldiğini açıkladı.

Yetkililer, geçen hafta içerisinde yaşanan yıldırım fırtınasıyla birlikte yangınların başladığını duyururken ilk belirlemelere göre en az 6 insanın yaşamını yitirdiği ve 700’den fazla binanın da kül olduğunu açıkladı. CalFire’ın verilerine göre eyalette yaklaşık 1 milyon hektarlık alan küle döndü.

Alevlerin yaşamın yoğun olduğu San Francisco Körfezi’ne yaklaştığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yangınların devasa bir felaket olduğu belirtilirken, yangından zarar gören insanlara federal bütçeden ödeme ve yardım yapılacağı kaydedildi.

Olay yerine yaklaşık 14 bin itfaiye ve güvenlik güçleri gönderilirken, yangın felaketini yaşayan Fresno kentinde görevli bir yetkili, “Cesetlere ulaşmakta zorluk yaşanıyor” dedi.

“EŞYALARINIZI HAZIRLAYIN VE BEKLEYİN”

Reuters’ın haberinde alevlerin San Francisco ile Sacramento arasında şarap üretimi yapan şehirlere ilerlediği belirtildi.

CalFire Sözcüsü Daniel Berlant, “Yıldırım fırtınalarının bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Bu doğal yaşama çok büyük bir tehdit” dedi.

Eyalet genelinde 560’dan fazla noktada yangın çıktığı belirtilirken, yaklaşık 175.000 insanın evlerinden tahliye edildiği de vurgulandı. Resmi verilere göre 43 itfaiye eri ve sivilin yaralandığı da belirtildi.

California’nın popüler bölgelerinden Santa Cruz’da yaklaşık 65 bin insana, “Her an tahliye edilecekmiş gibi hazırlanın. Eşyalarınızı toplayın ve bekleyin” uyarısı yapıldı.