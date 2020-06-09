Son dakika… Ülkede şok: İspanya Kralı’na yolsuzluk soruşturması

İspanya Yüksek Mahkemesi, 82 yaşındaki Juan Carlos’un yolsuzluk iddiasıyla soruşturma kapsamına alındığını açıkladı. İspanya’nın eski kralı olan 1. Juan Carlos’un Suudi Arabistan’daki Mekke ve Medine arasındaki hızlı tren hattı inşası için milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı iddia edildi.

Soruşturma devam ederken, İspanyol şirketlerden oluşan bir konsorsiyumun kazandığı ihale sonrasında Kral 1. Juan Carlos’un 80 milyon euro para istediği öne sürüldü.

KIZ ARKADAŞINA 65 MİLYON EURO

2018’de İsviçre gazetesi La Tribune de Geneve’de yer alan haberde ise 2008 yılında Juan Carlos, Suudi Kralı’ndan 100 milyon euro aldı ve bu paranın 65 milyonunu 2012’de birlikte olduğu eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein’a verdiği öne sürülmüştü. 2014 yılında Kral tahtı bırakarak görevlerini oğlu Kral Felipe’ye devretmişti.

İspanya Yüksek Mahkeme tarafından dün yapılan açıklamada, “Bu soruşturma özellikle 2014 yılından yani eski kralın dokunulmazlığının kalkmasından sonra yapılan usulsüzlüklere odaklanıyor. Soruşturma kapsamında olan kurumunun önemi neticesinde bu soruşturmayı mali suçlar uzmanı Juan Ignacio Campos Campos ve ekibi yönetecek” ifadesi kullanıldı.

VEKİLLER SORUŞTURMAYI ENGELLEDİ

1975 yılında tahta oturan Juan Carlos özellikle 1970-80’lerde ülkede başlayan demokratikleşme hareketindeki rolü dolayısıyla popüler bir figür haline gelmişti. Juan Carlos’un yaptığı usulsüzlükler ve aldığı rüşvetler sık sık İspanyol medyasında gündem olurken bu konuyla ilgili bir soruşturma açılmamıştı.

Rüşvet iddialarının ayyuka çıkmasının ardından İspanyol parlamentosunda görüşülen soruşturma açılmasıyla ilgili oturumda vekiller bu talebi geri çevirmişti.