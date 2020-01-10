Son dakika… Ülkeyi şoke eden kadın: Erkek gibi davranıp kadınlara tecavüz etmiş

İngiliz basını 21 yaşındaki Gemma Watts’ı konuşuyor… Sosyal medya üzerinden kendisini 16 yaşındaki Jake Waton olarak tanıtan ve buna uygun bir profil hazırlayan genç kadın daha sonra internet üzerinden tanıştığı genç kızlarla flört ediyor. Yaşları 14’e kadar inen kızlarla konuştuktan sonra buluşan ve cinsel saldırıda bulunan Watts, İngiltere’nin güneyinde geçtiğimiz aylarda yakalanmıştı.

Kasım ayında hakim karşısına çıkan 21 yaşındaki kadın suçlu bulunmuştu. Yaşları 14 ve 15 arasında değişen dört kıza cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Watts’ın7 farklı suçtan hüküm giymesi bekleniyor. Bugün son kez hakim karşısına çıkacak olan Watts’ın sinsi planının detaylarını ise İngiliz basını yazdı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, “Watts, Snapchat ve Instagram’da genç kızların profillerine giriyor ve onların fotoğraflarını beğenerek daha sonra özel mesaj atıyor. Kızları övüyor ve daha sonra da ‘bebek’ ya da benzeri şekilde hitap ediyor” şeklinde planının detaylarını okurlarına aktardı.

KURBANLARIN AİLELERİYLE BİLE TANIŞMIŞ

Watts’ın kendi profilinde kaykaya binerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ve bu görüntülerde uzun saçını at kuyruğu yaptığı ve bol elbiseler giydiği belirtildi. Watts’ın internet üzerinden konuştuğu kızlarla buluşmak için tren ve otobüslerle farklı şehirlere seyahat ettiğini aktaran İngiliz basını, genç kadının kurbanlarından bazılarının aileleriyle tanıştığını bile yazdı.

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Davaya bakan dedektiflerden Phillipa Kenwright, “Bu yaşanan olay kurbanların yaşamını değiştirecek. Bu kızların yaşadıkları ilk gerçek ilişkileriydi ve bir daha asla kimseye güvenemeyecekler” dedi.

Eğitimini 16 yaşında bıraktıktan sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Watts hakkındaki iddialar ilk olarak Nisan 2018’de gündeme gelmişti. Soruşturma sırasında da Jake kimliğini yaşamaya devam eden Watts daha sonra yakalanmıştı.