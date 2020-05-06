Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Uluslararası Hemşireler Birliği: En az 90 bin sağlıkçıya virüs bulaştı

Uluslararası Hemşireler Birliği, dünya genelinde corona virüsüyle mücadelede en az 90 bin sağlık çalışanının hastalığa yakalandığını savundu.

Çeviri: Mert YILMAZ
16:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uluslararası Hemşireler Birliği: En az 90 bin sağlıkçıya virüs bulaştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya genelinde bir krize dönüştü. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı.

Ülkeler salgını durdurmak için önlem üstüne önlem alsa da, hastaları hayatta tutabilmek için çabalayan sağlıkçılar, uzun mesai saatlerinin yanı sıra tıbbi ekipman yetersizlikleriyle de boğuşuyor.

İngiltere’de çöp poşetiyle çalışan hemşireler.

Canlarını hiçe sayan bu savaşçılar, pek çok ülkede hastalara koşabilmek için yağmurluk ve poşetlerle bile görev yaptı.

‘VERİLER İSABETLİ OLMALI’

Alkışlarla destek verilen sağlıkçılarla ilgili bugün çarpıcı bir veri paylaşıldı. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), dünya genelinde corona virüsüne yakalanan sağlıkçıların sayısını açıkladı. Birlik, bugüne dek en az 90 bin sağlıkçıya virüs bulaştığını iddia etti.

Ülkelerin açıkladıkları verilerin şeffaflığı konusuna da değinen ICN, çalışanlar arasında hastalığın yayılmasını önleyebilmek için yetkilileri daha isabetli rakamlar paylaşmaya çağırdı.

İLGİLİ HABERDünya Sağlık Örgütü'nden kritik çağrı: Herkes geri dönüp kontrol etsinDünya Sağlık Örgütü'nden kritik çağrı: Herkes geri dönüp kontrol etsin

 

İLGİLİ HABERReuters hastaneden görüntüledi! İşte İstanbul'da corona virüsüyle savaşReuters hastaneden görüntüledi! İşte İstanbul'da corona virüsüyle savaş

 

 

Çin Corona Dünya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 16:41 06.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more