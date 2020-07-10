Son dakika… UNESCO’dan Ayasofya açıklaması!

Uzun zamandır müze olarak hizmet veren tarihi Ayasofya camisinin yeniden ibadete açılmasının ardından UNESCO açıklama yaptı.
UNESCO’nun açıklamasında “Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık” denildi.
BİZE BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR DEMİŞLERDİ
Ayasofya hakkında alınan kara öncesi de açıklamada bulunan UNESCO, “Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor” demişti.
UNESCO şu ifadeleri kullanmıştı:
*Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır.
*Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin inceleme yapması söz konusu olabilir.