Son dakika… Ünlü doktordan 5 corona virüsü uyarısı

Corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarıyla ABD kamuoyunun en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Dr. Anthony Fauci katıldığı bir televizyon programında özellikle ülkedeki bazı eyaletlerde vaka sayısının hızla artmasını değerlendirdi.

“KALABALIKLARDAN UZAK DURUN”

1984’ten beri ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü olarak çalışan Dr. Anthony Fauci, 5 kurala dikkat edilmesi durumunda corona virüsü salgınının yavaşlatılabileceğini söyledi. Fauci, uygulanması gereken kural ve prensipleri sıralarken, “Maske kullanımının her alanda uygulanması, kalabalıklardan uzak durmak, genel el hijyeni, alkollü içki satan bar ve işletmelerden uzak durmak, gerekirse bunları kapatmak ve insanlarla 2 metrelik mesafe sağlanması” dedi.

Fauci, “Salgının artış gösterdiği güneydeki eyaletlere baktığımız zaman testlerin pozitif çıkma oranında bir artış var ve Kentucky, Tennessee, Ohio ve Indiana’da da benzer bir artış bekleniyor. Az önce saydığım bu beş maddeyi uygulamaya başlamazsak kaçınılmazı yaşamaya başlayacağız. Bir anda bakacaksınız ve 2-3 hafta içerisinde korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalacaksınız” ifadesini kullandı.