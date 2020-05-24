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Son dakika… Ünlü gazete New York Times’tan çarpıcı corona birinci sayfası

Dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times, corona virüsü salgını sebebiyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının bine yaklaştığı günlerde çarpıcı bir birinci sayfa hazırladı. Gazetede salgından yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya bastı.

Sozcu.com.tr
07:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü gazete New York Times’tan çarpıcı corona birinci sayfası

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, birinci sayfasında çok konuşulacak bir işe imza attı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 97 binden fazla Covid-19’a bağlı ölümün yaşandığı ülkede duruma dikkat çekmek isteyen gazete yönetimi salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya taşıdı.

Gazetenin hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

100 bin psikolojik sınırını geçmeye çok yakın olan ülkede salgından en çok etkilenen şehirlerden biri olan New York’ta merkezi bulunan gazetenin ilk sayfasında yaklaşık 1.000 isim varken diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” ifadesini kullandı.

ABD Corona New York Ölüm son dakika
Son güncelleme: 07:36 24.05.2020
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