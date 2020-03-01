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Ünlü isim hayranlarını korkuttu: Sahnede düştü

ABD'li ünlü sunucu ve medya patronu Oprah Winfrey dün gece katıldığı bir etkinlikte hayranlarını korkuttu... 2020 Vision isimli şovunu Los Angeles'taki Forum Arena'da yapan Winfrey, konuşma sırasında sahnede tökezledi ve düştü.

Sozcu.com.tr
08:11 -
Haberler Dünya
Ünlü isim hayranlarını korkuttu: Sahnede düştü

Ünlü sunucu Oprah Winfrey, 2020 Vision isimli talk show turnesi sırasında hayranlarını korkuttu. Dün gece Los Angeles’taki Forum Arena’da sağlıklı ve dengeli yaşam konusunda açıklamalar yaparak seyircilere ilham vermeyi amaçlayan Winfrey bir anda tökezledi.

Düz sahnede yürüyüp konuşurken dengesini yitiren Oprah Winfrey bir anda kendini yerde buldu. Kısa sürede kendini toparlayan Winfrey ayağa kalkarken, “Yanlış ayakkabıyı giymişim” diye espri yaptı ve düşüşün sebebini açıkladı.

Winfrey’nin hayranları ünlü medya patronunun bu açıklaması ve sonrasındaki konuşması dolayısıyla ünlü ismin bu durumu lehine çevirdiğini söyledi.

Son güncelleme: 08:18 01.03.2020
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