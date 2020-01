Son dakika… Ünlü medyum hayatını kaybetti

İngiltere’de yayınlanan reality şov programı “Celebrity Big Brother”a katılan ve yine İngiltere’de 2002-2010 arasında yayılan “Most Haunted” dizisinde oynayan Acorah, “kısa bir hastalık” sürecinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Eşi Gven, Facebook hesabından yayınladığı mesajda, “Elveda sevgilim. Seni sonsuza dek özleyeceğim. Sevgili kocam Derek’in çok kısa bir hastalığı takiben vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyorum” yazdı.

Ocak 1950 Merseryside doğumlu Derek, “Most Haunted” dizisiyle İngiltere’de büyük bir şöhret yakalamıştı. Derek Acorah, Kasım 20109’da “Michael Jackson: The Search for His Spirit”te rol almış ve Pop’un Kralı’nın ruhuyla iletişim kurmaya çalışmıştı.