Son dakika… Ünlü müzisyen corona virüsünden öldü

ABD’nin önde gelen folk müzik sanatçısı John Prine’ın yaşamını yitirdiği açıklandı… Postacı olarak çalışırken kafasında şarkı sözlerini yazan ve 1970’lerde folk müzik sahnesine çıkarak döneminin en ilham verici şarkı sözü yazarlarından olan John Prine’ın 26 Mart’tan beri hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.

Solunum rahatsızlığı yaşayan 73 yaşındaki Prine’ın yaşamını yitirdiğini ailesi de doğruladı. En prestijli müzik ödüllerinden Grammy’i kazanan Prine’ın menajeri ve eşi olan Fiona Whelan Prine acı haberi kamuoyuna duyurdu. Ünlü şarkıcı ve söz yazarının Nashville’deki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi.