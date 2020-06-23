Son dakika… Ünlü oyuncuya şok: Eski sevgilisi intihar etti

Özellikle 90’lara damga vuran Hollywood yıldızı Elizabeth Hurley’nin eski sevgilisi yapımcı ve hayırsever Steve Bing intihar etti…

Emlak kralı dedesinden 600 milyon dolar miras kaldıktan sonra sinema kariyerine başlayan ve birçok sinema filminin yapımında yer alarak Hollywood’da kendine has bir yer elde eden 55 yaşındaki Bing’in Los Angeles’ta yaşamına son verdiği açıklandı.

Los Angeles’taki evinin 27’nci katından atlayan Bing’in olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bir süre Elizabeth Hurley ile birlikte olan Bing, Hurley’nin oğlu Damian dünyaya gelince babalık iddialarını başta reddetti. Mahkemeye taşınan süreçte, Hurley ile ilişkilerinin sıradan olduğunu ve çocuğun babası olmadığını söylese de yapılan testlerin sonucunda Bing’in Damian’ın biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan basını Bing’in corona virüsü salgını sırasında akli dengesinin bozulduğunu öne sürdü.

Geçen yıl Damian’ın dedesi ve Steve Bing’in babası, Damian ve üvey kardeşi Kira’nın mirasçılar arasında olmamasını istemiş fakat mahkeme Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın mirasçılar arasında yer almasına karar vermişti.