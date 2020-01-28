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Son dakika… Ünlü radyo ve TV sunucusu Nicholas Parsons hayatını kaybetti!

İngiltere'de ünlü radyo ve TV sunucusu Nicholas Parsons, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sozcu.com.tr
14:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü radyo ve TV sunucusu Nicholas Parsons hayatını kaybetti!

Parsons’ın menajeri, ünlü sunucunun ölüm haberini doğrularken, aile adına bir açıklama yaptı.

İngiliz basınında yer alan açıklamada, “Nicholas, 28 Ocak günü erken saatlerde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Çok sevdiği ailesi yanındaydı ve onu çok özleyecekler. Stoke Mandeville Hastanesi’nin mükemmel çalışanlarına teşekkür ediyorlar” denildi.

Nicholas Parsons.

1947 yılında oyunculuk yaparak kariyerinde ilk adımlarını atan Parsons, adını radyo ve televizyon tarihine altın harflerle yazdıran ‘Just a Minute’ (Sadece Bir Dakika) programına 1967 yılında başladı.

Nicholas Parsons.

Ünlü sunucu, radyoda başlayan daha sonra televizyona geçen programda 900’ü aşkın bölüme imza attı.

Şov dünyasının en çok sevilen isimlerden olan Parsons’a, 2014’te Kraliçe Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı verilmişti.

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İngiltere son dakika
Son güncelleme: 15:30 28.01.2020
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