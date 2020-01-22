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Son dakika… Ünlü şarkıcı hayranlarına küfür etti

Dünyaca ünlü İngiliz rock topluluğu Cold Play'ın solisti Chris Martin, Los Angeles'ta verdiği bir konserin ardından kendisinden imza isteyen hayranlarına kızıp küfür etti.

Sozcu.com.tr
11:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü şarkıcı hayranlarına küfür etti

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Chris Martin, hayranlarına sinirlenerek, “Bana insan gibi davranın. Bana bağırmayın. Bu çok saldırganca. Ya zarafetle rica edin ya da kibar olun” dedi.

İmza isteyen hayranlarına bağırdığı o anlar saniye saniye kaydedilen 42 yaşındaki sanatçı, “İnsanlara nezaketle muamele edin. Tüm bunlar lanet olası eBay’da var. Her zaman en azından birer tane imzalıyorum” şeklinde konuştu.

Ailevi bir sorunu olabileceğini, konserle ilgili bir sorun olabileceğini argo ifadelerle ima eden Martin, konser salonundan ayrılmadan hayranlarına imza verdi.

konser son dakika
Son güncelleme: 11:02 22.01.2020
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