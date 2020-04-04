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Son dakika… Ünlü şarkıcıdan acı haber

1970'li yıllar damga vuran ABD'li soul müzik efsanesi Bill Withers, kalbe bağlı komplikasyonlar nedeniyle 81 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
08:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü şarkıcıdan acı haber

“Ain’t No Sunshine” ve “Lean On Me” gibi efsane şarkılarıyla hafızalara kazınan Bill Withers, için ailesi “Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam” ifadesini kullandı. Withers Ailesi’nden yapılan açıklamada, “O, insanlarla dürüstçe konuşur ve onları birbirine bağlardı” ifadesi kullanıldı.

Pürüzsüz bariton vokalleri ve muhteşem soul düzenlemeleriyle bilinen Withers, 1970’li yıllarda yazdığı “Just The Two Of Us”, “Lovely Day” ve “Use Me” gibi şarkılarıyla hatırlanıyor.

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ABD Haber son dakika
Son güncelleme: 08:25 04.04.2020
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