Son dakika… Ünlü şarkıcıdan acı haber

“Ain’t No Sunshine” ve “Lean On Me” gibi efsane şarkılarıyla hafızalara kazınan Bill Withers, için ailesi “Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam” ifadesini kullandı. Withers Ailesi’nden yapılan açıklamada, “O, insanlarla dürüstçe konuşur ve onları birbirine bağlardı” ifadesi kullanıldı.

Pürüzsüz bariton vokalleri ve muhteşem soul düzenlemeleriyle bilinen Withers, 1970’li yıllarda yazdığı “Just The Two Of Us”, “Lovely Day” ve “Use Me” gibi şarkılarıyla hatırlanıyor.

