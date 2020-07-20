Son dakika… Ünlülerin seks uzmanı lüks otelde ölü bulundu

Rusya’da gündem ülkenin önde gelen psikologlarından ve seks terapistlerinden biri olan 26 yaşındaki Anna Ambartsumyan’ın şüpheli ölümü… Sık sık televizyon programlarına çıkan ve çok sayıda hayranı bulunan genç kadının cansız bedeni Moskova’da kaldığı 5 yıldızlı oteldeki odasında bulundu.

Ambartsumyan’ın çok sayıda zengin hayranı olduğunu söyleyen yakınları, “Ona iki adet Bentley ve Aston Martin marka otomobil hediye eden takipçileri vardı” ifadesini kullandı.

Genç kadının ölümünü ipheli bulan polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer Peter 1 Hotel isimli otelde kalan Ambartsumyan’ı ziyaret eden bir erkeğin kimliğini bulmak için çalışmalara başladı.

Otel çalışanları bulmadan 8 saat önce öldüğü tahmin edilen Ambartsumyan’ın çıplak bir şekilde bulunduğu ve yanında lüks bir markaya ait el çantası ve siyah bir gece elbisesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada 370 binden fazla takipçisi olan genç kadının yanında ilaç ve haplar bulunduğu belirtildi. Ruslan isimli bir iş insanı ile evli olan Ambartsumyan’ın ölümü hakkında konuşan ünlülerin avukatı Sergey Zhorin, “Yakın zamanda bir tefeci kendisini tehdit etmişti. Alacaklıları günde 20 kere aramıştı. Bana çok korktuğunu ve hayatından endişe ettiğini söylemişti” ifadesini kullandı.