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Son dakika… Üst düzey Rus general Suriye’de öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Suriye'de meydana gelen bir patlamada üst düzey bir Rus general öldü. Patlamada ayrıca 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

18:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Üst düzey Rus general Suriye’de öldürüldü

Suriye’nin Deyrizor kenti yakınlarında Rus askeri konvoyuna gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu üst düzey bir Rus generalinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yola tuzaklanan bir patlayıcının Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında patlatıldığı bildirildi.

Saldırıda 3 kişinin daha yaralandığı belirtilirken Reuters’taki haberde, benzer bir saldırının geçtiğimiz Pazartesi günü de yaşandığı ancak kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*18 Ağustos'ta Suriye’ye insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyunun geri döndüğü sırada Deyrizor’dan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yol kenarına döşenen el yapımı bir patlayıcı infilak etti.

*Patlama sonucu 3 Rus asker yaralandı. Tahliye ve tıbbi müdahale sırasında Tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman, aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 19:10 18.08.2020
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