Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Üst düzey yetkili corona virüsü aşısı için tarih verdi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, corona virüsü aşısı ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. İnfluenza ve solunum yolu hastalıkları bölümünün başındaki isim olan Pasi Penttinen, "En iyimser senaryoda gelecek yılın sonuna kadar yeni aşı hazır olmayacak" dedi.

Sozcu.com.tr
13:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Üst düzey yetkili corona virüsü aşısı için tarih verdi

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı etkileyen ve 211 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından geldi…

Kuruluşun solunum yolu ve influenza bölümünün başındaki en yetkili isim olan Pasi Penttinen, corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Birçok ülkede farklı uzman ekiplerin üzerinde uğraştığı aşı ile ilgili en iyimser senaryoyu söyleyen Penttinen’in açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“1.5 YIL MUCİZE DEĞİL”
Sky News’e konuşan ve aşı yapım sürecinde birçok adım olduğunu söyleyen Penttinen, “Aşı süreci çok karmaşık ve pahalı bir süreç. Birçok adımdan geçmek gerek. Buna ek olarak üretim kapasitenizin de bütün dünyada için yeterli olması gibi bir durum da var. Aşıyı bir buçuk iki yılda yapmak mucize değildir” dedi.

Penttinen, “En iyimser senaryoya göre bir corona virüsü aşısı gelecek yılın sonuna kadar hazır olmayacaktır” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERABD Türk gencinin projesini konuşuyor! Corona hastalarıyla sevdiklerini buluşturduABD Türk gencinin projesini konuşuyor! Corona hastalarıyla sevdiklerini buluşturdu
ABD Avrupa Corona Dünya öğrenci son dakika
Son güncelleme: 13:41 28.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more