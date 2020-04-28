Son dakika… Üst düzey yetkili corona virüsü aşısı için tarih verdi

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı etkileyen ve 211 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından geldi…

Kuruluşun solunum yolu ve influenza bölümünün başındaki en yetkili isim olan Pasi Penttinen, corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Birçok ülkede farklı uzman ekiplerin üzerinde uğraştığı aşı ile ilgili en iyimser senaryoyu söyleyen Penttinen’in açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“1.5 YIL MUCİZE DEĞİL”

Sky News’e konuşan ve aşı yapım sürecinde birçok adım olduğunu söyleyen Penttinen, “Aşı süreci çok karmaşık ve pahalı bir süreç. Birçok adımdan geçmek gerek. Buna ek olarak üretim kapasitenizin de bütün dünyada için yeterli olması gibi bir durum da var. Aşıyı bir buçuk iki yılda yapmak mucize değildir” dedi.

Penttinen, “En iyimser senaryoya göre bir corona virüsü aşısı gelecek yılın sonuna kadar hazır olmayacaktır” ifadesini kullandı.