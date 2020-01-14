Son dakika… Uzlaşmazlık mekanizması bugün devrede

Avrupalı iki diplomatın yaptığı açıklamaya göre, alınan bu karar ile İran&#8217;la müzakere edilip nükleer anlaşmanın kurtarılması amaçlanıyor.. Diplomatlara göre, buradaki amaç Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden uygulamak değil.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-uzlasmazlik-mekanizmasi-bugun-devrede-5567244","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-uzlasmazlik-mekanizmasi-bugun-devrede-5567244","pageType":"yazi","pageIdentifier":5567244,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Uzlau015fmazlu0131k mekanizmasu0131 bugu00fcn devrede"});aip('newsArticle', {"identifier":5567244,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-uzlasmazlik-mekanizmasi-bugun-devrede-5567244/","headline":"Son dakika&#8230; Uzlau015fmazlu0131k mekanizmasu0131 bugu00fcn devrede","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":1578996907,"datePublished":1578996907,"dateModified":1578996907,"info":"{"seo_news":"false"}"});