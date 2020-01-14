Son dakika… Uzlaşmazlık mekanizması bugün devrede

Avrupalı iki diplomatın yaptığı açıklamaya göre, alınan bu karar ile İran’la müzakere edilip nükleer anlaşmanın kurtarılması amaçlanıyor.

Diplomatlara göre, buradaki amaç Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden uygulamak değil.

