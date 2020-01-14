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Son dakika… Uzlaşmazlık mekanizması bugün devrede

Fransa, İngiltere ve Almanya Avrupa Birliği'ni (AB) bilgilendirerek, Tahran'ın 2015'teki nükleer anlaşmayı yeniden ihlal etmesinden dolayı İran nükleer anlaşmasındaki uzlaşmazlık mekanizmasını bugün devreye alacaklar.

Sozcu.com.tr
13:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uzlaşmazlık mekanizması bugün devrede

Avrupalı iki diplomatın yaptığı açıklamaya göre, alınan bu karar ile İran’la müzakere edilip nükleer anlaşmanın kurtarılması amaçlanıyor.

Diplomatlara göre, buradaki amaç Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden uygulamak değil.

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