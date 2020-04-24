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Son dakika… Uzmanlardan yaşlılara uyarı: Coronanın yeni semptomlarını tespit ettik

Corona virüsünde kuru öksürük, baş ağrısı ya da eklem ağrısı gibi semptomların yanı sıra ABD'de görevli Dr. Camille Vaughan özellikle yaşlılarda görülen yeni semptomlar olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uzmanlardan yaşlılara uyarı: Coronanın yeni semptomlarını tespit ettik

ABD’nin saygın kurumlarından Emory Üniversitesi’nde Geriatri ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Camille Vaughan, dünya çapında 2 milyon 720 binden fazla insanı hasta eden corona virüsünün yaşlılarda farklı semptomlarının tespit edildiğini duyurdu.

Semptom göstermeyen birçok hastada benzer özellikler ve “semptomlar” olduğunu dile getiren Dr. Vaughan, “Genelde Covid-19’un 3 semptomu var, yüksek ateş, sürekli öksürmek ve nefes darlığı. Fakat yaşlı grupta ki bu gruptakilerin ölüm riski daha fazla, onlarda bu semptomlar yok” dedi.

Dr. Vaughan, “Bu semptomlar yerine yaşlılar daha farklı davranıyorlar. Covid-19 tespit edilenler kendilerinde değilmiş gibi davranıyorlar. Normalden daha fazla uyuyor olabilirler ya da yemek yemeyi bırakıyor olabilirler. Kafaları karışmış ve etrafta olup bitenlerle ilgilerini yitiriyorlar” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: 07:10 24.04.2020
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