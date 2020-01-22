Üzücü haber az önce geldi: Ünlü komedyen aramızdan ayrıldı

İngiliz komedi film serisi ve komedi topluluğu Monty Python’un yıldızı Terry Jones 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir demans ile mücadele eden Galler doğumlu komedyenin ölüm haberini ailesi ve menajeri doğruladı. Monty Python’un Life of Brian ve The Meaning of Life isimli filmlerini yöneten ve Monty Python and the Holy Grail’i Terry Gilliam yine yöneten oyuncu Birleşik Krallık sanat dünyasının en önemli isimlerinden biriydi.

Jones’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili eşimiz ve babamız Terry Jones’un vefat haberini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Demansın nadir rastlanan bir türü ile uzun ve cesur bir şekilde savaştı. Son günlerinde, eşi çocukları, ailesi ve yakın dostları Londra’nın kuzeyindeki evinde Terry’nin yanındaydı. İyi, komik, sıcak, yaratıcı ve tamamen sevgi dolu bir bireydi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Jones’un Monty Python ile yaptığı işleri, kitapları, filmleri, şiirleri ve televizyon programlarıyla uzun yıllar boyunca hatırlanacağı vurgulandı.