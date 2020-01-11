Son dakika… Ve İran “yanlışlıkla düşürdüğü” yolcu uçağıyla ilgili kritik detayı açıkladı

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının İran’a ait hava savunma sistemi ile düşürülmesine ilişkin konuştu.

General Hacızade yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesine ilişkin tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyleyerek, “Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım” ifadelerini kullandı.

İHA’nın haberine göre; General Hacızade yolcu uçağının düştüğü geceye ilişkin şöyle konuştu: “O gece başkent Tahran dahil ülkedeki tüm hava savunma sistemleri tam bir teyakkuz halindeydi. ABD ile ilk defa olası bir savaşa çok yakındık. Hem onlar ve hem biz yüzde 100 bir teyakkuz halindeydik.”

NE OLMUŞTU? Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.

SEYİR FÜZESİ SANILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki 52 noktayı vurma tehdidi ile birlikte İran Silahlı Kuvvetleri’nin “olası bir savaş için hazır ol” şeklinde vaziyet aldığını söyleyen General Hacızade, “Bu süre içerisinde Tahran'daki hava savunma sistemlerine yenileri de eklenmişti” dedi.

General Hacızade Tahran'ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, “Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu” diye konuştu.

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MİSİLLEME İLE AYNI GÜN YAŞANINCA…

Havacılık tarihine geçen büyük facia, İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yönelik İran misillemesiyle aynı günde denk gelmişti.

Bu nedenle uçağın İran tarafından “yanlışlıkla” vurulmuş olabileceği yolunda iddialar ortaya atıldı. ABD Başkanı Trump da “Biri bir hata yapmış olabilir. Kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var” diyerek uçağın İran ordusu tarafından düşürülmüş olabileceğini ima etmişti.

Son olarak Kanada ve İngiltere, uçağın düşürüldüğü yolunda ellerinde kanıtlar olduğunu duyurmuştu. Buna karşılık İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Ukrayna uçağının vurulduğuna dair haberler, Tahran’a karşı psikolojik bir savaştır” ifadesini kullanmıştı.

İRAN ÜSLERİ VURDU

İran, bizzat Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta karşılık 8 Ocak'ta gece yarısı ABD'nin Irak'taki üslerini karadan karaya füzelerle vurmuştu.

Tahran Yönetimi, saldırıda “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikalının öldüğünü öne sürerken, ABD lideri Trump, saldırıda ölen ya da yaralanan ABD askeri olmadığını açıkladı.