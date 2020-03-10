Son dakika… Virüs dünya ticaretini vurdu! DTÖ’den flaş açıklama
Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bir üyesinin Corona virüsüne yakalandığı belirtildi. DTÖ'den yapılan açıklamada bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.
Reuters’te yer alan habere göre, Dünya Ticaret Örgütü Sözcüsü Daniel Pruzin, kurum içindeki bir çalışana Corona virüsü bulaştığını teyit ettiklerini belirterek “Gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve durumu inceliyoruz” ifadesini kullandı.İLGİLİ HABERAlmanya'da Corona virüsü paniği! Durakta birden titremeye başladı
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Son güncelleme: 19:51 10.03.2020