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Son dakika… Virüs dünya ticaretini vurdu! DTÖ’den flaş açıklama

Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bir üyesinin Corona virüsüne yakalandığı belirtildi. DTÖ'den yapılan açıklamada bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

19:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Virüs dünya ticaretini vurdu! DTÖ’den flaş açıklama

Reuters’te yer alan habere göre, Dünya Ticaret Örgütü Sözcüsü Daniel Pruzin, kurum içindeki bir çalışana Corona virüsü bulaştığını teyit ettiklerini belirterek “Gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve durumu inceliyoruz” ifadesini kullandı.

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Dünya son dakika
Son güncelleme: 19:51 10.03.2020
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