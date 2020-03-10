Son dakika… Virüs dünya ticaretini vurdu! DTÖ’den flaş açıklama

Reuters’te yer alan habere göre, Dünya Ticaret Örgütü Sözcüsü Daniel Pruzin, kurum içindeki bir çalışana Corona virüsü bulaştığını teyit ettiklerini belirterek “Gerekli tüm önlemleri alıyoruz ve durumu inceliyoruz” ifadesini kullandı.

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