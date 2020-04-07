Son dakika… WhatsApp’tan corona virüsü uyarısı: Sakın yapmayın

Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının yarattığı bilgi kirliliğini engellemek için flaş bir karar aldı. WhatsApp, bundan böyle her bir sohbette kullanıcılarına sadece tek bir mesaj iletme kısıtlaması getirdi.

Dünya çapında 70 binden fazla insanın öldüğü corona virüsü ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçmek için böyle bir adım atıldığı açıklanırken, “Biz, kişisel bir mesajlaşma platformu olarak bu tür mesajların yavaşlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Corona virüsü salgınının başladığı günden beri bu tür mesajların arttığına dikkat çekildi. Eskiden kullanıcılar, kendilerine iletilmiş bir mesajı 5 farklı kişiye (sohbete) aynı anda gönderebiliyordu. WhatsApp’ın bu hamlesi ile birlikte, iletilmiş bir mesaj, paylaşım menüsünden sadece tek bir kişiye gönderilebilecek.

Türkiye’de halen bu tür mesajlar 5 kişiye aynı anda gönderilebilirken, yakın zamanda gelecek WhatsApp güncellemesi ile birlikte kısıtlamanın başlayacağı tahmin ediliyor.