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Son dakika… Yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı Türkiye’ye getiriliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi.

17:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı Türkiye’ye getiriliyor!

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