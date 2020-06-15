Son dakika… İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı!

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha düşük seviyeli tedbirler alan ve bu tavrı nedeniyle eleştirilere konu olan İsveç, ölüm oranlarının artması ve corona virüsü salgınının gerilememesi üzerine yaşlı bakım evleri hakkında radikal bir karar aldı.

Sağlık Bakanı Hallengren’in açıkladığı yeni kararla birlikte ülkedeki bütün yaşlı bakım evlerini 31 Ağustos’a kadar ziyaret etmek yasaklandı.

Ülkede bugüne kadar 4 bin 800’den fazla can kaybı yaşandı. Ölenlerin çoğunun ise 70 yaşından büyük İsveçliler olduğu biliniyor.