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Son dakika… İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı!

İsveç'te birçok ülkenin yeterli görmediği tedbirler sonrası corona nedeniyle yaşanan ölüm hızındaki yükseliş endişelere neden olmuştu. İsveç Sağlık Bakanı Lena Hallengren, yaşlı bakım evleri için uygulanan ziyaret yasağının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
17:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… İsveç’te yaşlıları ziyaret etmek yasaklandı!

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha düşük seviyeli tedbirler alan ve bu tavrı nedeniyle eleştirilere konu olan İsveç, ölüm oranlarının artması ve corona virüsü salgınının gerilememesi üzerine yaşlı bakım evleri hakkında radikal bir karar aldı.

Sağlık Bakanı Hallengren’in açıkladığı yeni kararla birlikte ülkedeki bütün yaşlı bakım evlerini 31 Ağustos’a kadar ziyaret etmek yasaklandı.

Ülkede bugüne kadar 4 bin 800’den fazla can kaybı yaşandı. Ölenlerin çoğunun ise 70 yaşından büyük İsveçliler olduğu biliniyor.

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İsveç Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 17:20 15.06.2020
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