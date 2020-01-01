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Son dakika… Yeni yılın ilk günü bombayı patlattı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD ile yapılan görüşmeler süresince askıya aldığı nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edeceklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yeni yılın ilk günü bombayı patlattı

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin kısa süre içinde “yeni bir stratejik silah” tanıtacağını açıklarken, diyalog kapısını açık bıraktı ve nükleer denemelerin kapsamının ABD’nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler, Washington’ın Pyongyang’a yönelik yaptırımları nükleer programını tamamen terk etmeden kaldırmayı reddetmesi üzerine kesilmişti.

Kuzey Kore, 2019’un sonunda küçük silah testleri gerçekleştirmişti. Bu da ABD’nin taviz vermesini sağlama girişimi olarak değerlendirilmişti.

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Son güncelleme: 08:05 01.01.2020
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