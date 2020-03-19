Son dakika… Yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Yıllardır bu günlere hazırlanıyorduk

Corona virüsünden yaklaşık 9 bin insanın yaşamını yitirdiği günlerde gündem sığınaklarda yaşayanlar… Yıllardır erzak, ilaç ve silah depolayarak olası bir salgın ve felaket senaryosuna hazırlanan insanlar İngiliz basınına konuştu.

15 yıl boyunca felaket senaryolarına hazırlandığını söyleyen 59 yaşındaki James Wesley Rawles amacının ailesini korumak olduğunu söyledi. Rawles, “95 yüz maskemiz var, yüzlerce lateks eldivenim var ve 4 yıl boyunca yetecek kadar gıda erzağı bulunuyor. ABD’lilere tavsiyem önce panik olmanız ve kalabalığa kalmamanız. Gelecek birkaç ayda durum da daha kötü olacak” dedi.



Rawles, medeniyetten uzak bir ormanlık alanda kurulan yeraltı sığınağında yaşadığını ve günlerini avcılık yaparak ve tarlasını biçerek geçirdiğini söyledi. Rawles, “Ben hayatım boyunca mücadele ettim. 1992 yılından beri bu şekilde yaşıyorum ve ailem de benimle birlikte. Sadece el temizlik ürünleri ya da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanmayacak. Gıda sorunu da yaşanacak” dedi.

ABD’nin Illinois eyaletinde inşa ettiği sığınakta yaşayan 67 yaşındaki Dale Lambert, “Yıllardır corona virüsü salgınına benzer bir süreç için hazırlanıyordum. Bu karantina süreci haftalar değil yıllar sürebilir. Benim bir yıl yetecek kadar gıda erzağım var. Evimden 1.5 kilometre uzaktaki bir depoda saklanıyor. Dokuz aylık ekstra erzak da gelecek. Ben 30 yıl boyunca günde 40 vitamin alıyorum. Bence bu tür salgınlardan korunmak için en iyi yöntem güçlü kalmak ve bağışıklık sisteminizi korumaktır” dedi.

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