Son dakika… Yıldız Savaşları serisinin ünlü oyuncusu David Prowse yaşamını yitirdi

Yıldız Savaşları serisinin orijinal üçlemesinde Darth Vader karakterini bedeniyle canlandıran İngiliz aktör David Dave Prowse, 85 yaşında yaşamını yitirdi…

Vücut geliştirme kariyerini ve sporu bırakarak aktörlük kariyerine ağırlık veren 1.83 metre uzunluğundaki Prowse’un bir süredir rahatsız olduğu açıklandı. Prowse, oyunculuktan önce Birleşik Krallık milli takımında yer alan bir atletti.

Prowse’un menajeri Thomas Bowington yaptığı Facebook paylaşımı üzerinden, “David birçok canavar ve kötü karakteri canlandırsa da hepimiz için bir kahraman oldu. Güç seninle olsun, daima!” açıklamasını yaptı.

DARTH VADER’IN SADECE BEDENİ OLDU

1971 yılında Stanley Kubrick’in A Clockwork Orange isimli filminde bir güvenlik görevlisini canlandırarak Yıldız Savaşları’nın yönetmeni George Lucas’ın dikkatini çeken Prowse, bir süre sonra Darth Vader ve Chewbacca rolleri için deneme çekimine katıldı. Chewbacca yerine Darth Vader karakterini tercih eden Prowse o dönemde BBC’ye yaptığı açıklamada, “Darth Vader’ı canlandırmayı tercih ettim çünkü herkes her zaman kötü adamları hatırlar” demişti.

Fakat Darth Vader’ı canlandırmasına rağmen, David Prowse karakteri seslendirmemişti. Darth Vader karakterinin seslendirmesini ABD’li aktör James Earl Jones üstlenmişti. Fakat Prowse’un yüzü hiçbir Yıldız Savaşları filminde yer almamıştı. Bütün hareketi oynamasına rağmen Jedi’nin Dönüşü isimli üçüncü filmde Darth Vader’ın maskesi çıkınca altından oyuncu Sebastian Shaw’ın çıkmasına karar verilmişti.

SUPERMAN’İ DE HAZIRLADI

Kariyeri boyunca birçok rolde oynayan aktör Frankenstein canavarını da canlandırmıştı.

1963’te Norma E. Scammell ile evlenen ve üç çocuk sahibi olan Prowse, sinema endüstrisine girmeden önce Superman karakteri ile efsaneleşen Christopher Reeve’i bu role hazırlayan kişi olarak tanınıyordu. Prowse, Reeve için fitness ve antrenman eğitimi verirken ikilinin bu ortaklığı 2004 yılında Reeve’in ölümüyle sonlanmıştı.

İNGİLİZLER ÇOK SEVİYORDU

Prowse’un İngiltere’de en çok tanındığı karakter ise Green Cross Code kampanyasında canlandırdığı “Green Cross Code Adamı’ydı… 1971’de başlayan farkındalık kampanyasında yayaların trafikte karşıdan karşıya geçerken dikkat etmesi çağrısı yapılıyordu. Özellikle çocuklara yönelik tasarlanan reklam kampanyasında Prowse, karşıdan karşıya geçmeye yeşil ışık veren bir süper kahramanı canlandırıyordu.