Son dakika… Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Tehditlerden vazgeçilmeli

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Atina yönetiminden tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, arabulucu rolünde devreye girerken, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde ‘teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını’ açıklamıştı.

NATO: DEĞERLİ MÜTTEFİKLER



Stoltenberg görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz’de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtirken, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” demişti.

NATO’nun çabalarına rağmen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepki çekecek bir çıkışta bulundu. Uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis, Türkiye’yi hedef alan sözler kullandı. Miçotakis, “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” dedi.

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