Son dakika… Yunanistan Başbakanı’ndan skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail basınına açıklamalarda bulundu… Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerilimi ve İsrail-Yunanistan’ın bölgedeki ortaklığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız” ifadesini kullandı.