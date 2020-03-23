Son dakika… Yunanistan, Türkiye’den uçuşları durdurdu

624 kişide corona virüsü tespit edilen ve 16 insanın da yaşamını yitirdiği Yunanistan’dan kritik bir hamle geldi… Atina yönetimi bugünden itibaren Yunanistan’a İngiltere ve Türkiye’den gelecek uçakların askıya alınacağını duyurdu.

Uçuş yasağının 15 Nisan’a kadar uygulanacağı belirtilirken, corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı belirtildi.

Yunanistan salgın döneminde en büyük vaka artışını pazar günü yaşamış ve 94 yeni vakayı duyurmuştu.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Yunanistan hükümeti sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve İtalya ile birlikte İspanya’nın haricindeki ülkelerin vatandaşlarına sınırları kapatmıştı.