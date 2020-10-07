Son dakika… Yunanistan’da Altın Şafak Partisi için suç örgütü kararı

Yunanistan’da 1980’li yıllarda kurulan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin yargılandığı davada kritik bir gün yaşanıyor. 5 yıldır devam eden davanın Atina’daki duruşmasında mahkeme heyeti, Altın Şafak Partisi’nin suç örgütü olduğuna hükmetti.

Karar salonda sevinçle karşılanırken, haberi alan parti destekçileri ise ortalığı birbirine kattı. Mahkeme çevresinde adeta terör estiren yüzlerce kişi, taş ve sopalarla polisle çatıştı. Yaklaşık 2 bin Yunan polisi ise göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Davada 18’i eski milletvekili olmak üzere 68 sanık yargılanıyor. Parti lideri Nikos Michaloliakos ve yedi milletvekili suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanırken, diğer sanıklar ise suç örgütü üyeliğiyle yargılanıyor.

EN AZ 10 YIL HAPİS

Partiyle ilgili dava açılmasına giden süreç, 2013’te Yunan rapçi Pavlos Fyssas’ın bıçaklanarak öldürülmesi ile göçmen bir balıkçı ve solcu aktivisitlere saldırılmasıyla başlamıştı.

Fyssas’ı öldüren parti sempatizanı Giorgos Roupakias suçlu bulunurken, Michaloliakos ve örgüt üyelerinin ise en az 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor.