Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yunanistan’da Altın Şafak Partisi için suç örgütü kararı

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'yle ilgili davada kritik bir karar çıktı. Mahkeme, partinin bir suç örgütü olduğuna karar verdi. Karar sonrası parti destekçileri ile polis arasında çatışma çıktı.

Sozcu.com.tr
12:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan’da Altın Şafak Partisi için suç örgütü kararı

Yunanistan’da 1980’li yıllarda kurulan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin yargılandığı davada kritik bir gün yaşanıyor. 5 yıldır devam eden davanın Atina’daki duruşmasında mahkeme heyeti, Altın Şafak Partisi’nin suç örgütü olduğuna hükmetti.

Pavlos Fyssa’nın annesi Magda Fyssas kararı böyle karşıladı.

Karar salonda sevinçle karşılanırken, haberi alan parti destekçileri ise ortalığı birbirine kattı. Mahkeme çevresinde adeta terör estiren yüzlerce kişi, taş ve sopalarla polisle çatıştı. Yaklaşık 2 bin Yunan polisi ise göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Mahkemenin kararı sonrası Atina sokakları karıştı.

Davada 18’i eski milletvekili olmak üzere 68 sanık yargılanıyor. Parti lideri Nikos Michaloliakos ve yedi milletvekili suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanırken, diğer sanıklar ise suç örgütü üyeliğiyle yargılanıyor.

EN AZ 10 YIL HAPİS

Partiyle ilgili dava açılmasına giden süreç, 2013’te Yunan rapçi Pavlos Fyssas’ın bıçaklanarak öldürülmesi ile göçmen bir balıkçı ve solcu aktivisitlere saldırılmasıyla başlamıştı.

Fyssas’ı öldüren parti sempatizanı Giorgos Roupakias suçlu bulunurken, Michaloliakos ve örgüt üyelerinin ise en az 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Altın mahkeme son dakika Yunanistan
Son güncelleme: 12:56 07.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more