Son dakika… Yunanistan’da bir ilk: Cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan’da bir ilk yaşandı… Bugün parlamentoda yapılan oylamada Yargıtay Başkanı olan Katerina Sakelaropulu ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, toplam 261 oy aldı.

Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak Sakelaropulu, yemin töreninin ardından 13 Mart’ta görev süresi dolacak Prokopis Pavlopulos’ın koltuğuna oturacak.

YUNANİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI KİMDİR?

Selanik’te doğan Sakelaropulu, Atina ve Paris’te hukuk eğitimi aldı. Eğitiminin ardından farklı kurumlarda çalışan 63 yaşındaki Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevinden önce Yargıtay başkanı olarak görev alıyordu.

17 Ekim 2018’de görevine başlayan Sakelaropulu sık sık akademik makale ve yazılar yazarak gündeme geliyordu. Sakelaropulu özellikle çevre, azınlık ve göçmen hakları üzerindeki hassasiyeti ile tanınıyor.