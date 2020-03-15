Son dakika… Yunanistan’da corona kaynaklı ölü sayısı 4’e yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü Yunanistan’da da can almaya devam ediyor. Yeni tip corona virüsü nedeniyle tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA’nın haberine göre ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4’e ulaştığı, vaka sayısının ise 200’ü geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan’da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ile çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.