Son dakika… Yunanistan’da ülke genelinde karantina kararı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka sayıları da hiç olmadığı kadar hızla artmaya başladı. İkinci dalga pek çok ülkeyi sıkı önlemler almaya iterken, komşu Yunanistan da o kervana dahil oldu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ülke genelinde karantina kararı aldıklarını duyururken, “Bu sert önlemleri geç olmadan uygulamayı seçtim” ifadelerini kullandı.

Üç hafta süreyle uygulanacağı belirtilen karantinanın 7 Kasım’da yürürlüğe gireceği açıklandı.

MARKET, ECZANE VE İLKOKULLAR AÇIK



Karantina kapsamında mağaza ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağı, yalnızca gıda amaçlı marketlerin ve eczanelerin açık kalacağı öğrenildi. Vatandaşların dışarı çıkmasına zaman sınırlaması getirileceği, ilkokul seviyesi dışındaki okulların da eğitime ara vereceği belirtildi.

Çarşamba günü 2 bin 646 yeni vaka tespit edilen Yunanistan’da salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüştü. Toplam 46 bin 892 vakanın olduğu ülkede 673 kişi hayatını kaybetti.