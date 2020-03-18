Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yunanistan’da yeni Corona yasağı!

Yunanistan 10'dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinleri yasakladı.

19:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan’da yeni Corona yasağı!

Corona virüsünün yayıldığı komşu Yunanistan’da ciddi tedbirler alınmaya devam ediyor.

Son olarak ülkede 10’dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlerin yasaklandığı belirtildi.

Ülkede şu ana kadar 418 vaka görüldü.

İLGİLİ HABERİtalya'daki salgının çıktığı kasabada Corona virüsü bu yöntemlerle durduruldu!İtalya'daki salgının çıktığı kasabada Corona virüsü bu yöntemlerle durduruldu!
Corona son dakika Yunanistan
Son güncelleme: 19:36 18.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more