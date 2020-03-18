Son dakika… Yunanistan’da yeni Corona yasağı!

Corona virüsünün yayıldığı komşu Yunanistan&#8217;da ciddi tedbirler alınmaya devam ediyor.. Son olarak ülkede 10&#8217;dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlerin yasaklandığı belirtildi.. Ülkede şu ana kadar 418 vaka görüldü.. İLGİLİ HABERİtalya&#039;daki salgının çıktığı kasabada Corona virüsü bu yöntemlerle durduruldu!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-yunanistanda-yeni-corona-yasagi-5687385","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-yunanistanda-yeni-corona-yasagi-5687385","pageType":"yazi","pageIdentifier":5687385,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Yunanistan&#8217;da yeni Corona yasau011fu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5687385,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-yunanistanda-yeni-corona-yasagi-5687385/","headline":"Son dakika&#8230; Yunanistan&#8217;da yeni Corona yasau011fu0131!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","son dakika","Yunanistan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-18 19:31:50","datePublished":"2020-03-18 19:31:50","dateModified":"2020-03-18 19:36:21","info":"{"seo_news":"false"}"});