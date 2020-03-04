Son dakika… Yunanistan’dan akılalmaz Türkiye iddiası: Buna kimse inanmaz

Ankara’nın sınır kapılarını açarak, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere izin verme kararı sonrasında Yunanistan’dan akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi… Başta Suriyeli, Afgan, Iraklı olmak üzere farklı ülkelerden Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ateş açan ve çok sayıda mültecinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan Atina yönetimi, Türkiye’ye adeta iftira attı.

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Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde açıklamayı Yunan hükümeti sözcüsü ve başbakan yardımcısı Stelios Petsas yaptı. Petsas, Türkiye’nin Yunan askerinin sınırda mültecileri yaraladığına dair “yalan haberler” yaptığını iddia etti… Hafta sonunda yaşanan olaylarda uluslararası kamuoyu, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren mülteci gencin öldürülmesine tepki gösterirken, Atina yönetiminden böyle bir açıklama gelmesi tepki çekti.

Petsas, katıldığı basın toplantısında mültecilerin, Yunan askerlere karşı Türk yapımı göz yaşartıcı gaz kullandığını da öne sürdü.

EDİRNE VALİLİĞİ: 1 ÖLÜ VE 5 YARALI VAR

Öte yandan bugün Edirne Valiliği, sınırda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıkladı.